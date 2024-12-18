西灣河逸濤灣三房海景戶月租3.4萬　08年金融風暴貨回報6厘｜多圖

租務市場持續暢旺，西灣河逸濤灣一伙三房套海景戶獲區內客承租，月租3.4萬元，呎租約46.1元。原業主於2008年金融風暴期間，以約650萬元買入單位，租金回報高達約6.3厘。



美聯物業分區經理鄭琨表示，上述租賃單位為逸濤灣夏池軒低層C室，實用面積約737平方呎，屬三房連套房設計，客飯廳間隔分明，單位外望海景。原業主叫價月租約3.6萬元，獲同區租客垂青，議價後以月租3.4萬元成交，折合實用呎租約46.1元。

↓↓ 逸濤灣夏池軒低層C室↓↓

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金融海嘯風暴買入 租金回報約6.3厘

據悉，原業主於2008年12月金融風暴期間，以約650萬元購入單位，若以目前租金計算，租金回報約6.3厘水平。