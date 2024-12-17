鰂魚涌有𨋢舊樓280萬有交易 呎價平過7千 遺產貨放盤3日即沽
撰文：李明珠
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部分單位以低市價放售，短時間内獲承接。鰂魚涌太明樓一伙一房單位最新以280萬元沽出，呎價僅6,863元，創近年新低。據悉，單位屬遺產貨，原業主於2011年買入單位，13年間單位升值180萬元或1.8倍。
中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，該單位為太明樓高層A室，實用面積408平方呎，一房間隔。單位屬遺產貨，近日叫價300萬元放售，放盤不足三天即獲新買家洽購。新買家為用家，已物色同類單位一段時間，見上址少有放盤，叫價吸引，故議價以280萬元承接，折合呎價6,863元。
呎價創近年新低
資料顯示，大廈近年錄得約7宗二手成交，呎價由7,254元至11,765元不等，即是次單位成交呎價創近年新低。太明樓於1966年落成，樓齡達58年，設有電梯上落。
原業主則於2011年以100萬元買入單位，持貨13年，是次沽貨帳面獲利180萬元，單位期内升值1.8倍。
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