銀主盤劈價！半新盤山水盈三房低市價3成開拍　買入4年或蝕足四球

減息後樓市回暖，但仍有住宅銀主盤劈價在拍賣場上蝕讓推售。元朗半新盤山水盈一伙三房套連工人房間隔，近月淪為銀主盤並由忠誠拍賣推出，開價680萬元，低市價近三成，同時亦較四年前買入價帳面低420萬元或約四成。



山水盈銀主盤680萬開拍、呎價僅7265元

上述單位為元朗山水盈5座低層A室，實用面積936平方呎，屬三房一套連工人房間隔，屬銀主盤物業，該單位將於本月16日透過忠誠拍賣以叫價680萬元推出，呎價為7,265元。

銀行估價920萬

拍賣行指，該物業銀行估價920萬元，呎價約9,829元，換言之是次拍賣價較估價低240萬元或26%。

↓↓元朗山水盈5座低層A室 ↓↓

單位裝修企理 叫價較買入價貶值近四成

據悉，上述山水盈銀主盤現況交吉，放盤相片可見，單位

至於原業主，早於2020年以1,100萬元購入上址，若以是次拍賣價680萬元計，單位4年間大幅貶值420萬元或近四成。

兩年半內抵押借貸2次 終破產離場

另有資料顯示，撇除當年承做的一按，原業主在2020年12月份至2023年3月份期間，曾兩度向銀行及財務公司抵押借貸，惟貸款金額未有透露，最終於今年7月宣告破產，單位淪為銀主盤。