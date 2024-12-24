外國風小鎮三房482萬沽 擁海景呎價僅6367元 低市價1成｜多圖
撰文：李明珠
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臨近年底，筍盤承接力不俗。愉景灣蘅峰一伙三房戶新近以482萬元沽出，呎價僅6,367元。原業主早於1995年買入單位，持貨29年帳面獲利182萬元，單位升值61%。
美聯物業分行助理區域經理潘慶樑表示，該單位為蘅峰彩暉閣低層C室，實用面積757平方呎，屬三房套間隔，外望海景。
原業主近期叫價510萬元放盤後獲家庭客洽詢，最終議價後以約482萬元成交，折合呎價約6,367元。
↓↓愉景灣蘅峰彩暉閣低層C室↓↓
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景觀次一级、低市價逾1成
代理指，是次單位造價較市價略低，因為單位位處低層及景觀為次一级的海景。而位於同座的有裝修及中層同類單位，於上月曾以550萬及570萬元成交，可見單位造價較近期同類低出12%至15%。
原業主於1995年4月以約300萬元購入單位，持貨29年轉手帳面獲利約182萬元，單位升值約61%。
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