名人入市｜雪纖瘦前老闆陳雅晶入市　擲1890萬平買觀塘凱滙蝕讓貨

樓價有輕微回升，市場錄名人入市個案。雪纖瘦前老闆陳雅晶新近擲1,890萬元平買觀塘半新樓凱滙兩伙蝕讓貨。上手業主持貨三年半，轉手帳面各輸190.7萬元及177.7萬元離場。



凱滙兩伙兩房蝕沽 三年半各貶值15及17%

據資料指，是次成交為凱滙2座中層F室，以及1座中層L室，實用面積594平方呎及592平方呎，同屬兩房間隔，新近各以940萬元及950萬元沽出，呎價分別為15,823元及16,047元。

上述兩個單位業主同樣於2021年6月各以1,130.7萬元及1,117.69萬元買入，持貨至今約三年半，是次轉手帳面各輸190.7萬元及177.7萬元，單位期內貶值約15及17%。

雪纖瘦前老闆陳雅晶曾花近8000萬買九肚豪宅

至於，新買家為陳雅晶（CHAN NGA CHING CRYSTAL），與美容集團雪纖瘦前老闆同名，料為同一人。

事實上，陳雅晶過去亦有投資物業的經驗，在2018年曾以7,912.8萬元購入沙田九肚麗坪路雲端雙號屋，屬四房間，實用面積2,582平方呎，連469平方呎花園及565平方呎天台，屬四房間隔，惟該洋房已以內部轉讓形式方式「甩名」至相關人士。