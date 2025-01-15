尖沙咀罕有舊式全層戶1440萬推拍　近2千呎擁煙花景　呎價僅8千

有市區舊式全層豪宅推出市場拍賣。尖沙咀海景大廈一伙近2,000平方呎全層銀主單位最新開價1,440萬元拍賣，呎價僅8,238元，等同新界價錢。據悉，該幢大廈曾為80年代初部分熱門電視劇的拍攝場地。



環亞拍賣表示，上述單位為尖沙咀海景大廈9樓全層，屬銀主盤，實用面積1,748平方呎，屬三房套間隔，連開放式廚房。客廳設有落地玻璃窗，外望尖東百周年紀念公園及維港煙花海景。

據放盤相片可見，單位空間寬闊，採光充足，内籠裝修為豪華風格。銀主最新開價1,440萬元推拍，折合呎價約8,238元。

↓↓尖沙咀海景大廈9樓↓↓

内籠裝修為豪華風格。

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低市價逾1成、大廈曾為80年代電視劇拍攝場地

代理指，單位的裝修已有10年以上，不過保養良好，整體企理。而且大廈亦較少盤源放盤，如此大面積的單位於尖沙咀較為罕有。目前單位市價約1,650萬元至1,700萬元，最新開價較市價低約13%至15%。

資料顯示，大廈於1958年落成，樓齡66年。據悉，大廈曾在在80年代初時，為當年麗的電視一些高收視劇集的拍攝場地。

尖沙咀海景大廈。

外籍原業主2000年入市、單位25年升值2.4倍

原業主為外籍人士，早於2000年以420萬元買入單位。其後於2011年起三度加按單位借貸，估計最終無法償還債務而淪為銀主盤。按最新開拍價計算，單位於25年内升值1,020萬元或2.4倍。