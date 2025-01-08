坪洲村屋銀主盤135萬拍出 呎價低過4千 三組客爭搶高50%
撰文：李明珠
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踏入新一年，拍賣場錄得多宗成交。環亞拍賣行昨日（8日）舉行今年首場拍賣，推出52個物業，即場沽出6個，包括4個銀主盤及2個業主盤。當中坪洲南灣新村一伙一房村屋單位，獲3組買家競投，最終以135萬元拍出，呎價僅3,857元；較開拍價搶高45萬元或50%。
環亞拍賣表示，上述單位為坪洲南灣新村1樓後座，建築面積350平方呎，一房間隔，外望山景。據悉，單位樓齡約50年，內籠裝修較舊，早前淪為銀主盤。單位最初開價90萬元推出拍賣，並於拍賣當日獲3組買家競投，最終搶高45萬元以135萬元成交，折合呎價僅3,857元。
資料顯示，過去2年南灣新村錄得4宗成交，成交價由180萬元至240萬元不等，是次單位造價較同村其他單位低出25%至44%。
↓↓坪洲南灣新村1樓後座↓↓
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