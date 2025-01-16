趁新年前置安樂窩 小西灣藍灣半島連環6宗租賃 三房月租2.35萬
撰文：李煥好
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再有租客趁新年前承租單位，小西灣藍灣半島本月連錄6宗租務成交，其中涉及一伙三房單位，放租兩個半月，以月租2.35萬元租出，呎租39.5元。原業主於24年前以337.7萬元購入單位，現租出享8.4厘租金回報。
世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，上述成交單位為藍灣半島8座高層G室，實用面積為595平方呎，為三房連主人套房設計，眺望砵甸乍山景致。
↓↓藍灣半島8座高層G室↓↓
放盤僅兩個半月獲承租
據悉，業主於去年10月底將單位放租，原要求租金為2.45萬元，放租兩個半月獲租客垂青，終減租約4%以2.35萬元租出，呎租達39.5元。而租客為本區客，心儀此單位全屋附有裝修，故立即租入。
租金回報8.4厘
招潔冰表示，業主於2001年以337.7萬元購入單位，現以月租2.35萬元租出，以購入價計算，享8.4厘租金回報。她補充，本月上旬共錄得6宗租賃成交，較上月同期有所減少。
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