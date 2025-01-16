業主大劈價！沙田第一城頂層三房放盤3年　累劈四成至950萬沽出

有業主放盤多年，最終需以大劈價離場。十大屋苑沙田第一城一伙三房戶，最新以950萬元成交，原業主三年前叫價1,580萬元放盤，大劈640萬元沽出，減幅達40.3%，8年間帳蝕45萬元。



世紀21奇豐物業分行區域經理吳元利表示，上述成交單位為沙田第一城13座頂層戶，實用面積853平方呎，屬三房一套兩廳連工人房間隔，並連約646平方呎天台，座向東南望內園景。

↓↓沙田第一城13座頂層戶景觀↓↓

單位座向東南望內園景。（代理提供）

呎價11,137元、高同類型單位約15.1%

據悉，該單位放盤達3年，業主原叫價1,590萬元，最終以950萬元沽出，累減640萬元或減幅逾40.3%，呎價11,137元。參考屋苑最近一宗同類型成交，涉及單位為1期4座低層D室，面積間隔相同，於去年12月底以825萬元沽出，呎價9,672元。換言之，上述單位成交呎價較同類型單位呎價高約15.1%。

8年間帳蝕45萬元

至於，原業主於2016年11月購入上述單位，當時作價995萬元，持貨8年多至今沽售，帳面虧蝕45萬元，單位期內跌5%。