海天堂龜苓膏創辦人短炒!　1280萬沽加連威老道舖、半年帳賺280萬

零售舖市罕有錄得短炒大賺個案。半年前由「海天堂」龜苓膏創辦人吳耀明及老闆娘趙鳳儀，以1,000萬元買入的尖沙咀加連威老道地舖，事隔半年新近再以1,280萬元沽出，成功短炒帳面大賺約28%或280萬元。



上述舖位為尖沙咀加連威老道41A號興明樓地下B1號舖，建築面積約450平方呎。在2024年5月份由晶湖投資有限公司（REGENT LAKE INVESTMENT LIMITED）以1,000萬元買入，成交呎價約2.22萬元。該公司董事包括「海天堂」龜苓膏創辦人吳耀明及老闆娘趙鳳儀。

1月份叫價1300萬

有市場消息透露，該舖位在今年1月份推出放盤叫價1,300萬元，最新以成功1,280萬元沽出，較大約半年前帳面升值280萬元，成交呎價升約2.84萬元。

短炒大賺280萬、等於9.33萬支龜苓膏特飲

以一支海天堂龜苓膏特飲價值30元計算，是次短炒大幅280萬元，相等於9.33萬支特飲。

該舖位目前由時裝租用，早前月租約3.5萬元，不過該租約在2024年7月已經完約，其後改為短租。

尖沙咀加連威老道41A號興明樓地下B1號舖。（網上圖片）

上述短炒個案為近期市場罕見，事實上，近月同一街道錄得矚目大蝕讓個案，舖王鄧成波家族持有的尖沙咀加連威老道32A號一幢舊樓，便以約6,300萬元沽出，較2018年買入價3億元，帳面大幅貶值近80%。