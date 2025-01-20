一號．西九龍「籮底貨」990萬沽　業主一手買入12年、倒蝕6萬走

部分屋苑近年樓價走勢未見升幅，一手業主持貨多年仍需蝕讓離場。長沙灣一號．西九龍一伙三房單位最新以990萬元沽出，呎價約11,340元。原業主於2013年一手買入單位，帳面蝕讓6萬元，單位輕微貶值0.6%



香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，該單位為一號．西九龍1座極低層，實用面積約873平方呎，三房套間隔。原業主於3個月前叫價1,080萬元放盤，近日吸引新買家洽詢，雙方經議價後以990萬元易手，折合呎價約11,340元。據悉，新買家為首置客，睇樓1次後即決定入市。

長沙灣一號．西九龍。（資料圖片）

持貨12年帳蝕6萬元

參考屋苑近期同類成交，位處同座一伙中層單位，實用面積相同，於上月以1,080萬元成交。是次單位因位處最低層，造價較其低出約8%

原業主於2013年5月以約990.6萬元一手購入單位，持貨12年轉手，帳面仍要蝕讓6萬元，單位期内貶值0.6%。