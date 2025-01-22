內地火鍋小肥羊擴充　月租10萬進駐長沙灣睿峰商場地舖

內地餐飲品牌積極搶攻本港市場，近期更落戶民生區，其中長沙灣區有多個大型屋苑包圍，更吸引餐飲品牌進駐。著名內地火鍋品牌小肥羊新近進駐長沙灣睿峰商場地舖開設全港首間品牌迴轉火鍋店。中原(工商舖)表示，該地舖月租約10萬元，呎租約64元。目前，睿峰商場出租率達七成，地舖尚餘1個待租，意向呎租約64元。



小肥羊在港第二家分店、首間迴轉火鍋店

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃少康表示，上述舖位為長沙灣元州街249至263號睿峰地下02至04號舖，該舖建築面積約1,541平方呎，月租約10萬元，呎租約64元。新租客為內地著名火鍋品牌小肥羊集團，為該品牌在港第二家分店外，更為該品牌首間迴轉火鍋店。

黃氏指出，小肥羊集團首家本港旗艦店於旺角開店後，新近物色地舖開設分店。是次看準睿峰商場，鄰近長沙灣港鐵站僅需1分鐘步程，加上地舖本身亦甚受餐飲品牌歡迎，其中一家租客為朱敏記大排檔，更成為網紅打卡熱點，帶動附近消費人流，加上業主在租務條款安排上亦極富彈性，故決定承租該地舖。

睿峰商場出租率七成

黃氏續稱，睿峰出租率達七成，1樓舖位部份租予NGO非牟利團體，2樓全層租予24/7健身中心，涉及樓面面積約12,000平方呎，為本港其中一間最大樓面面的分店。目前招租中的5個地舖，面積最細由783平方呎起至最大5,243平方呎，呎租叫價由28元至64元不等。