賽西湖大廈海景三房套2668萬沽　94年貨勁賺1588萬｜多圖

北角區內一手新盤買賣效應帶動，二手成交暢旺。傳統豪宅賽西湖大廈年初至今已錄3宗買賣成交，最新涉及一宗三房單位，以2,666萬元連車位成交，呎價20,682元。原業主持貨逾30年，帳面勁賺1,588萬離場。



中原地產高級區域營業經理蘇浩德表示，上述成交單位為賽西湖大廈2座高層A室，實用面積1,290平方呎，屬三房一套間隔，外望海景及山景，該單位最新以2,668萬元連車位成交，呎價20,682元，屬於市價成交。

↓↓賽西湖大廈2座高層A室 ↓↓

30年間帳面勁賺1,588萬元

據悉，原業主於1994年以1,080萬元購入單位，持貨逾30年，現沽出帳面大幅獲利1,588萬元，單位升值1.5倍。

蘇浩德補充，北角區二手成交暢旺，本月已暫錄逾70宗買賣成交，而賽西湖大廈年內亦已錄3宗成交。