公屋都要蝕！馬鞍山靚裝三房蝕沽 業主4年前居二價買寧蝕20萬走
撰文：李明珠
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蝕讓潮持續，部分於高位買入的公屋亦難逃蝕讓。馬鞍山恒安邨一伙三房單位最新以288萬元未補地價沽出，呎價5,890元。原業主於4年前高位入市，帳面需蝕讓20萬元離場，蝕幅約7%。
萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為恒安邨恒峰樓高層5室，實用面積489平方呎，三房間隔，向西南，望開揚市景及部分海景。據悉，原業主於去年叫價298萬元未補地價放售，放盤4個月，直至近日獲綠表買家議價以288萬元承接，折合呎價5,890元。
↓↓恒安邨恒峰樓高層5室↓↓
2021年308萬購入 轉手帳蝕20萬
圖片可見，單位裝修新淨企理。代理指裝修為上手業主留下，不過保養得宜。
原業主於2021年1月以308萬元於居二市場購入單位，持貨4年轉手，帳面蝕讓20萬元，單位貶值6.5%。
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