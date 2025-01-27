公屋都要蝕！馬鞍山靚裝三房蝕沽　業主4年前居二價買寧蝕20萬走

蝕讓潮持續，部分於高位買入的公屋亦難逃蝕讓。馬鞍山恒安邨一伙三房單位最新以288萬元未補地價沽出，呎價5,890元。原業主於4年前高位入市，帳面需蝕讓20萬元離場，蝕幅約7%。



萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為恒安邨恒峰樓高層5室，實用面積489平方呎，三房間隔，向西南，望開揚市景及部分海景。據悉，原業主於去年叫價298萬元未補地價放售，放盤4個月，直至近日獲綠表買家議價以288萬元承接，折合呎價5,890元。

↓↓恒安邨恒峰樓高層5室↓↓

2021年308萬購入 轉手帳蝕20萬

圖片可見，單位裝修新淨企理。代理指裝修為上手業主留下，不過保養得宜。

原業主於2021年1月以308萬元於居二市場購入單位，持貨4年轉手，帳面蝕讓20萬元，單位貶值6.5%。