農曆新年前割愛 沙田河畔花園兩房301萬蝕沽 7年蒸發四成破紀錄
撰文：李明珠
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農曆新年假期將至，二手交投較淡，部分業主擴闊議價空間求沽，沙田河畔花園一伙兩房單位最新以301萬元沽出，呎價11,190元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓179萬元離場，單位大幅貶值近4成；連其餘使費計算，料單位實蝕約42%，屬屋苑最高蝕幅紀錄。
中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，該單位為錄C座中層06室，實用面積269平方呎，兩房間隔。原業主最初蝕讓叫價350萬元放盤，日前獲新買家洽詢。新買家為用家，見單位間隔合用，隨即議價以301萬元承接自用，累減49萬元，折合呎價11,190元。
持貨7年貶值近4成 創屋苑最高蝕幅
代理指，屋苑本月暫錄約2宗成交，是次單位創屋苑歷來最高蝕幅記錄。
原業主於2018年以約480萬元購入單位，持貨約7年，是次易手帳面蝕讓179萬元，單位期內大幅貶值約37.3%，若連同稅務等使費計算，料單位實蝕逾200萬元，蝕幅高達42%。
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