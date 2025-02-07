富臨主席夫婦2700萬沽君臨天下三房　高估價14%、16年帳賺六球半

市場再錄名人沽貨成交。富臨集團（1443）主席楊維夫婦，新近以2,700萬元沽九龍站君臨天下三房，持貨16年帳面賺659萬元，高網上銀行估價13.8%。



市場消息透露，是次成交為九龍站君臨天下3座低層F室，實用面積1,051平方呎，屬三房間隔，新近以2,700萬元沽出，呎價25,690元。

富臨集團主席楊維妻子楊林敏琪。（左四）

高網上銀行估價13.8%

參考同類成交單位為3座低層F室，實用面積相同，於2024年12月以2,668萬元沽出，反映同類低層單位兩個月內微升32萬元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,547萬元，而恒生估價則為2,372萬元。即最新成交價較估價高6%至13.8%。

持貨16年轉手帳賺六球半

至於，原業主以「匯賢物業有限公司」名義持有，其董事為富臨集團主席楊維（YEUNG, WAI）及其妻子林敏琪（LAM, MAN KI ELANE），在2009年以2,041萬元入市，持貨至今16年，是次轉手帳面賺659萬元，單位期內升值約32.3%。