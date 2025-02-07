港島業主「住唔慣」　868萬蝕沽將軍澳天晉兩房　4年帳蝕一球

樓市從高位下跌3成，部分鐵路盤單位樓價表現硬淨，蝕幅較細。將軍澳天晉一伙兩房單位最新以868萬元「意頭價」沽出，呎價約16,194元。原業主於2021年高位買入，現帳面虧蝕102萬元，樓價貶值約1成。



美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，該單位為天晉1期6座低層D室，實用面積536平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主因以前於港島區居住，搬過來後覺得「住唔慣」，於早前叫價870萬元放盤。單位放盤5個月，近期獲區內客洽詢，並議價以868萬元成交，折合呎價約16,194元。

↓↓天晉1期6座低層D室↓↓

2021年高位買、4年貶值一成

資料顯示，屋苑近3個月錄得約6宗蝕讓成交，蝕幅由4%至25%不等。

原業主於2021年4月以約970萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面虧蝕約102萬元，單位期内貶值約10.5%。