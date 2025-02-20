舊租客遷出後兩小時　藍灣半島兩房「閃電獲租」　租金漲7%｜多圖

小西灣藍灣半島錄得一宗「閃電承租」個案，一伙兩房單位在原租客遷出後兩小時，獲租客即睇即租，月租21,500萬元，較前租金調升7.5%。業主享約4.2厘租金回報。



世紀21 Q動力分行執行董事招潔冰表示，上述租務成交為藍灣半島6座高層F室，單位實用面積為492平方呎，屬兩房加多用途房設計，眺望山景及城市景。

↓↓藍灣半島6座高層F室↓↓

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心儀全屋靚裝修 外區客一睇即租

據悉，業主於日前以22,500元放租，外區新租客心儀單位全屋附設靚裝修。於是翌日傍晚5時半，原有租客遷出後，新租客即睇即承接，並於晚上7時半簽訂新租約，前後僅隔兩小時。單位現時月租為21,500元，較一年前原有租金20,000元調升7.5%，呎租43.7元。

另外，業主於2013年6月以621萬元購入單位，以購入價計算，享約4.2厘租金回報。