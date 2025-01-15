小西灣藍灣半島一房放租一星期　獲租客「無睇樓」1.58萬承接

租務市場錄「無樓睇」成交。小西灣藍灣半島一伙一房單位放租僅一星期，因原租客未遷出，新租客僅通過單位照片承租單位，月租1.58萬元，呎租48.9元。



世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，上述成交單位為小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積為323平方呎，為罕有一房單位，眺望內園加少海景。

↓↓小西灣藍灣半島5座高層H室↓↓

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放租僅一星期

據悉，業主於上周以月租16,500元將單位放租，放租僅一星期速獲承接。而新租客為外區客，由於原有租客未遷出，業主又減租約4.2%，最終新租客在「無樓睇」的情況下，僅參考單位最新放盤相片，便落實承租單位，月租15,800元，成交呎租48.9元。

2001年買入價210萬、現享9厘租金回報

招潔冰指，單位業主於2001年以210.6萬元購入單位，現時以月租1.58萬元租出，可享9厘租金回報。

她補充，近月樓市氣氛觀望，而連帶租賃市場成交亦有所回落。踏入2025年小西灣藍灣半島只錄得兩宗成交，較上月同期的六宗顯著減少。