銀主盤「執平貨」！玖瓏山四房套2600萬沽 樓價慘蒸發逾三分一
撰文：李煥好
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二手市場疲軟，市場再錄蝕讓成交。沙田豪宅玖瓏山一伙複式四房兩套連花園戶淪為銀主單位，最新以2,600萬元連車位沽出，呎價12,054元。原業主持貨9年，帳面仍要虧損1,448.2萬元，單位貶值35.8%。
美聯物業助理聯席董事廖粕光表示，上述成交單位為玖瓏山月瓏閣2座極低層複式單位，實用面積2,157方呎，採四房一套設計，連659方呎花園及車位。
↓↓玖瓏山月瓏閣2座極低層復式單位↓↓
淪為銀主盤 勁蝕三成半
代理透露，該單位空置已久，近期原業主因財務原因，慘淪為銀主盤，故以蝕讓價推出市場放售。單位最新獲換樓客垂青，以2,600萬元成交，呎價約12,054元。
翻查成交資料，原業主於2016年4,048.2萬元購入單位，持貨約9年，現沽出料帳面大幅虧損約1,448.2萬元，單位貶值約35.8%。
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