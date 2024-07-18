沙田玖瓏山蝕唔停！兩房戶702萬蝕沽、2015年貨貶值近3成

市場蝕讓不斷，部分業主心態放軟擴闊議價空間求售。沙田玖瓏山再錄得蝕讓個案，一伙兩房單位最新以702萬元沽出，險守七球關口，呎價10,685元。原業主9年前買入單位帳面蝕讓274萬元離場，單位貶值近3成。



市場消息指，該單位為月瓏閣3座高層D室，實用面積657平方呎，兩房間隔，外望山景。原業主最初叫價862萬元放盤，叫價已較買入價低出約11%，放盤大半年後最終減價至702萬元成交，累減160萬元，折合呎價10,685元。

單位9年貶值近3成

資料顯示，屋苑過去一年二手成交僅有一宗為獲利個案，其餘均為蝕讓，蝕幅介乎3%至46%。原業主於2015年5月以976萬元購入單位，持貨9年帳面蝕讓274萬元，期内貶值28%。