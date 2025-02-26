財政預算案2025｜ 恒地：歡迎財政預算案積極回應社會及商界訴求
撰文：黃祐樺
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【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。恒地（0012）表示，歡迎新一份財政預算案積極回應了社會及商界訴求。
財政預算案積極回應社會及商界的訴求
發言人表示，集團歡迎最新公布的財政預算案積極回應了社會及商界的訴求，有助香港經濟提速推進，利好地產市場發展。集團會繼續協助政府加快北部都會區發展，助力香港融入國家發展大方向。
集團樂見政府因應商業房地產面對的挑戰，暫停推售商業用地，延遲洪水橋／廈村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，並考慮將部份商業用地改劃作住宅用途，靈活調配土地發展，讓珍貴的土地資源可用得其所。
減印花稅可助青年及首置市民「上車」
政府即日起將100元印花稅的物業價值上限調高至400萬元，集團相信此舉有助青年及首置市民「上車」，帶動中小型單位交投上升。
「共築．創業家」計劃為青年人提供向上流的機會，帶動商場人流及消費，達致多贏局面。集團歡迎計劃擴展至私人市場，十分樂意配合。
恒地韓家輝：加快推行運輸基建可令啟德區内受惠
此外，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，政府爭取今年就「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標，集團於「海灣半島Park Peninsula」有多個重點項目，加快推行運輸基建建設將直接令區内受惠，帶動啟德跑道區之多元化發展。
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