財政預算案2025｜ 恒地：歡迎財政預算案積極回應社會及商界訴求

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。恒地（0012）表示，歡迎新一份財政預算案積極回應了社會及商界訴求。



財政預算案積極回應社會及商界的訴求

發言人表示，集團歡迎最新公布的財政預算案積極回應了社會及商界的訴求，有助香港經濟提速推進，利好地產市場發展。集團會繼續協助政府加快北部都會區發展，助力香港融入國家發展大方向。

集團樂見政府因應商業房地產面對的挑戰，暫停推售商業用地，延遲洪水橋／廈村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，並考慮將部份商業用地改劃作住宅用途，靈活調配土地發展，讓珍貴的土地資源可用得其所。

政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。（圖中為恒地The Henderson）

減印花稅可助青年及首置市民「上車」

政府即日起將100元印花稅的物業價值上限調高至400萬元，集團相信此舉有助青年及首置市民「上車」，帶動中小型單位交投上升。

「共築．創業家」計劃為青年人提供向上流的機會，帶動商場人流及消費，達致多贏局面。集團歡迎計劃擴展至私人市場，十分樂意配合。

恒地韓家輝：加快推行運輸基建可令啟德區内受惠

此外，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，政府爭取今年就「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標，集團於「海灣半島Park Peninsula」有多個重點項目，加快推行運輸基建建設將直接令區内受惠，帶動啟德跑道區之多元化發展。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝。

北部都會區。(發展局圖片)