財政預算案2025｜仲量聯行曾煥平：新措施無任何作用 樓市將續跌
撰文：李明珠
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【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，其中最受市場關注為將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。
仲量聯行香港主席曾煥平認為，有關措施對樓市不會帶來任何帶動作用，反而影響政府收入。在樓市住宅存量多的情況下，樓價將持續下跌。
仲量聯行香港主席曾煥平表示，預算案對樓市的著墨不多，儘管政府將100元印花稅的措施由300萬元提升至400萬元或以下的物業，去年300萬至400萬元的住宅交投只佔整體私人住宅成交量約14.4%，有關措施對樓市不會帶來任何帶動作用，反而影響政府收入。未來樓市走勢仍主要視乎經濟、利息及地緣政治發展，在住宅存量多的情況下，樓價將持續下跌。
倡勾地制度出售地皮
發展商購地意欲仍然不高，政府可考慮轉以勾地制度出售地皮，避免流標或以超低地價出售地皮，為市場帶來更多負面消息或賤賣土地。
新制印花稅減少99.8%、最高節省59900蚊
對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。
參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。
事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。
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