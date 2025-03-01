宏安鴨脷洲Coasto今價單賣60伙 暫沽55伙
撰文：蔡偉南
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宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto今日（3月1日）展開銷售，盡推首兩張價單合共60伙。入場費381.6萬元，當中有6伙單位折實價低於400萬元。
市場消息指出，該盤暫沽55伙。
首輪價單賣60伙 6伙折實低於400萬元
當中戶型涵蓋一房至兩房，折實售價381.6萬元至723.5萬元，折實呎價由15,083元至19,501元。
入場單位為3樓E室，屬一房間隔，實用面積253平方呎，折實價381.6萬元起，呎價15,083元。當中有6伙單位折實價低於400萬元。
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↓↓Coasto 25樓D室現樓示範單位↓↓
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↓↓Coasto 25樓A室現樓示範單位↓↓
全盤93伙 設8伙平台及頂層特色戶
項目合共提供93伙單位，實用面積由207平方呎至478平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔47伙，實用面積由247平方呎至287平方呎、兩房佔38伙實用面積由360平方呎至371平方呎，另設8伙平台及頂層特色戶。
當中2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位，而平台特色單位設於16樓D室。
最細207平方呎一房連平台
當中最細單位為2樓C室，實用面積207平方呎，屬一房間隔連119平方呎平台。而最大的單位為26樓A室，實用面積478平方呎，屬兩房間隔，連13平方呎平台，以及367平方呎天台。