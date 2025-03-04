東半山栢樂苑中層三房6200萬沽、呎價2.56萬　較中高層戶賣貴24%

市場錄大額成交，東半山樂活道豪宅栢樂苑有三房雙套單位，最新以6,200萬元沽出，呎價25,684元，較中高層戶的A室賣貴23.9%。 上手業主至今17年轉手帳面大賺1,350萬元離場。



美聯物業首席區域營業董事何璦麟表示，是次成交為東半山跑馬地樂活道栢樂苑中層B室，實用面積約2,414平方呎，為三房雙套間隔，單位外望東半山大球場及海景，背靠金馬倫山。

原業主於去年9月放盤，新以6,200萬元成交，呎價約為25,684元。成交價較銀行估值低逾1成。至於新買家為外區客，因鍾情屋苑質素，加上撞正新財案後樓市明朗化，決定入市。

外望開香港大球場及少量海景。

新買家為外區客 上手業主以公司名入市

上述屋苑過去三年僅錄一宗成交，一伙中高層A室，實用面積2,474平方呎，於2024年11月以5,128萬元沽出，呎價約20,728元。以呎價計今次成交單位較中高層戶賣貴23.9%。

至於，原業主於2008年5月以公司名擲約4,850萬元入市，持貨至今17年，是次轉手帳面獲利約1,350萬元，單位升值約28%。