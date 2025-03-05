北角金堡大廈三房565萬低價沽　呎價僅9232元　創屋苑十年新低

樓市持續整固，市區樓再錄低價成交。北角金堡大廈一伙三房單位新近以565萬元沽出，呎價9,232元，創屋苑近十年的呎價新低。原業主持貨13年，帳面僅獲利30萬元，單位輕微升值5.6%。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為金堡大廈A座低層2室，實用面積約612平方呎，三房間隔，望向西北樓景。原業主於3個月前叫價720萬元放售，新近獲買家議價以565萬元承接，大幅減價155萬元或22%，折合呎價9,232元。

呎價創10年新低

代理指，是次單位成交屬低價成交，創屋苑近10年以來的呎價新低。

原業主則於2012年7月以535萬元購入單位，持貨13年轉手帳面僅獲利30萬元，單位期間輕微升值5.6%。