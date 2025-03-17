多客查詢業主反價10萬沽PARK YOHO 即日北京飛回港簽約、仍蝕3球
撰文：李明珠
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市場交投暢旺，部分業主決定反價出售單位。元朗PARK YOHO NAPOLI一伙三房單位，最新成功反價10萬元以630萬元沽出，原業主即日飛回香港簽約成交。不過原業主於2019年一手買入單位，持貨6年帳面需蝕讓近300萬元離場，單位大幅貶值32%。
利嘉閣分行高級經理鄧啟林表示，該單位為PARK YOHO NAPOLI第23B座低層D室，實用面積633平方呎，三房間隔。
據悉，原業最初叫價620萬元放盤，單位僅放盤兩周，由於近日有感多了客戶查詢及睇樓，最後決定將單位反價10萬元並成功獲區内買家承接，折合呎價9,952元。
一手買入帳蝕近300萬
代理透露，原業主現居住在北京，見單位獲承接後即日飛回香港簽約成交。
原業主於2019年6月以921.56萬元一手買入單位，持貨6年轉手帳面虧損約291.6萬元，單位期内大幅貶值32%。
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