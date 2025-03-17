屯門NAPA洋房業主僅減2萬元　2298萬蝕沽　買入兩年帳面慘輸9球

撰文：李明珠
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半新盤特色戶錄大額蝕讓。屯門NAPA一伙洋房最新以2,298萬元沽出，呎價10,876元。原業主於2年前買入單位，帳面慘蝕逾900萬元，單位貶值近3成。

美聯物業青山公路高級分區營業經理黃子豪表示，該單位為NAPA單號洋房，實用面積2,113平方呎，三房套間隔。原業主最初叫價2,300萬元連車位放售，放盤2周後獲新買家洽詢。據悉，由於叫價已有大幅度蝕讓，原業主最終僅減2萬元，以2,298萬元易手，折合呎價10,876元。

買入兩年勁蝕900萬

資料顯示，屋苑於上月錄得一宗洋房二手成交，單位為B1號洋房，實用面積2,510平方呎，成交價2,920萬元，呎價11,633元。即是次單位呎價較近期同類低出6.5%。

原業主於2023年2月以3,200萬元連車位購入單位，持貨2年，是次轉手帳面虧損902萬元，單位期内大幅貶值28.2%。

屯門NAPA（網上圖片）
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