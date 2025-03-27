差估署：2月樓價指數報284.7點　按月回落0.87%　中型單位跌最多

據差餉物業估價署最新資料，2025年2月私樓售價指數報284.7點，較2025年1月份287.2點，按月跌約0.87%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報286點，按月跌0.83%；大型單位（D、E類）報261.9點，按月趺0.9%。

B類、C類、D類中型單位跌最多

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報269點，按月趺約1.21%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報277.5點，按月跌約1.03%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報263.7點，按月跌約0.94%。

E類（1,722平方呎或以上） 單位報256.1點，按月跌約0.85%。A類單位（實用面積431平方呎或以下）報303.8點，按月跌約0.56%。

萊坊王兆麒：料樓價在2025年上半年見底

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，2月份官方樓價指數按月下跌0.9%，今年首兩個月累跌1.6%，主要反映財政預算案前市場的情況。隨著預算案宣佈減印花稅利好消息，細價樓的表現將會逐漸向好。

美國於去年12月再減息四分一厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，但隨著息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，2025年全年上升0-5%。

他預料美國將於今年再減息半厘去刺激經濟，香港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3%以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒

受貨尾囤積影響 料發展商推更多優惠及財務計劃吸客

他預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000伙至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年第三、四季回落至較低水平。短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至5.5萬至5.8萬宗左右。

發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。