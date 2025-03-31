馬鞍山中心三房665萬沽 呎價跌至1萬邊緣 十年間樓價蒸發15%
撰文：李煥好
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樓市持續受壓，馬鞍山指標屋苑馬鞍山中心錄蝕讓成交，一伙三房單位最新以665萬元沽出，呎價10,489元，回落至約一萬元邊緣。業主持貨十年，現轉手帳面輸錢超過一球，單位貶值約15%。
世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，上述成交單位為馬鞍山中心4座高層D室，實用面積634平方呎，屬三房二廳連主人套房間隔，座向西北望烏溪沙白石海景。
放盤3個月急讓16.9% 較估價低最多17.1%
據悉，業主叫價800萬元，放盤三個月期間累減135萬元，終以665萬元沽出，減幅達16.9%，呎價10,489元，回落至約一萬元邊緣。另據網上銀行對該單位的估價，恒生網上估價為772萬元，而中銀估價779萬元，換言之單位最新成交價較估價有顯著折讓，低約13.9%至17.1%，
持貨10年帳輸逾一球
據了解，原業主於2015年7月以780萬元買入單位，持貨約10年，現轉手帳面虧蝕115萬元，單位期內跌幅約15%。
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