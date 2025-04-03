內地客1.19億買凱旋門銀主盤、高估價25%　上手為本地老牌紡織廠

由冠華國際主席李銘洪持有的凱旋門摩天閣高層A室銀主盤，在2月底以1.188億元沽出，呎價逾60,767元，高銀行估價約25.7%。至於新買家為內地客，其姓名與廣東省電力服務商股東同名，料為同一人 。



凱旋門銀主盤1.188億易手 高估價逾25%

是次成交凱旋門摩天閣高層A室，實用面積1,955平方呎，四間房間隔，屬屋苑特色「大宅門」單位，望開揚維港景。單位早前淪為銀主盤，於2月底以1.188億易手，折合呎價60,767元。

根據恒生銀行網上物業估價顯示，單位估值為9,450萬元，即最新成交價較估價高出約25.7%。

↓↓凱旋門摩天閣高層A室↓↓

新買家為內地客 與廣東省電力服務商股東同名

至於，新買家以公司名「錦城置業有限公司」入市，其股東為盧清鎮（LU, QINGZHEN）及盧穎欣（LU, YINGXIN），其中盧清鎮與廣東省電力服務商「中國西都集團控股有限公司」股東同名，料為同一人 。

中國西都集團控股有限公司屬於電力工程服務、電力資訊化產品與服務供應商，客戶大多位於廣東省，包括國營企業及公眾及私營公司，包括發電廠營運者、電網公司、配電商、電力消費者等。

在2018年至2020年營業收入分別為2.20億元人民幣、2.91億元人民幣和3.36億元人民幣。該公司分別在2020年及2021年先後兩次有意在港上市，惟最後未能成功。

廣東省電力服務商「中國西都集團控股有限公司」（資料圖片）

冠華國際主席李銘洪1.09億買入

資料顯示，原業主為本地老牌紡織公司冠華國際主席李銘洪，他於2016年以約1.09億元買入單位，早前淪爲銀主盤並遭沒收。單位於9年間帳面升值逾980萬元。

過去數年低市價沽4伙九龍站單位

消息人士透露，過往李銘洪或相關人士還持有3伙君臨天下及2伙凱旋門單位，惟在過去數年內以合共約2億元沽出其中4伙單位，每伙平均低市價5%至10%。

冠華國際為香港老牌紡織公司，早於1996年於港交所上市，但其後公司於2021年被百慕達最高法院命令清盤後，其股票亦於2022年遭除牌。