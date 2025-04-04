投資客無睇樓　530萬買帝峯．皇殿開放式　業主15年都賺唔夠一成

開放式單位近年未受追捧，部分單位持貨多年僅錄升幅輕微。奧運站帝峯．皇殿一伙開放式單位最新以530萬元沽出，呎價約15,915元。原業主於15年前買入單位，帳面僅升值45.9萬元，升幅不足一成。



香港置業高級區域董事黃慶龍表示，該單位為帝峯．皇殿6座中層D室，實用面積約333平方呎，開放式間隔，向南望開揚景。原業主最初叫價580萬元放售，放盤3個月後成功獲投資者接洽。單位現有租戶，不設睇樓，新買家因心意單位造價相宜，故在無睇樓情況下仍決定入市，終以530萬元連租約成交，減價40萬元，折合呎價約15,915元。

持貨15年帳賺46萬

代理指，是次單位屬市價成交。另外，單位目前租約為每月1.65萬元，料新買家可享3.7厘回報。

原業主早於2010年7月以約484.1萬元購入上述單位，持貨15年，是次轉手帳面僅獲利約45.9萬元，單位期内升值9.5%。不過由於單位期間有出租，若計算租金收入在内，估計原業主實際獲利更多。