區内客睇樓一年 終睇中沙田溱岸8號樓王四房 斥2298萬承接
撰文：李明珠
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樓市氣氛持續向好，市場購買力逐步釋放。沙田溱岸8號最新錄得屋苑今月首宗成交，一伙四房樓王單位最新以2,298萬元沽出，呎價約17,239元。原業主於2012年買入單位，帳面獲利535萬元離場，單位升值3成。
美聯物業沙田中心分行區域聯席董事陳國良表示，該單位為溱岸8號1座極高層C室，實用面積約1,333平方呎，四房兩套間隔。單位最初叫價約2,700萬元放售，並吸引區內用家垂青。
新買家一直在屋苑物色適合單位接近一年，因見單位盤源罕有，叫價亦合乎預算，決定議價入市。雙方經過兩星期來回議價後，終以2,298萬元成交，累減402萬元或15%，折合呎價約17,239元。
↓↓溱岸8號1座極高層C室↓↓
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單位屬屋苑樓王、13年升值逾5球
代理指，是次單位景觀優質，可飽覽整個沙田城門河及市中心一帶景致，屬屋苑的樓王單位。圖片可見，裝修為發展商的一手原裝，不過保養仍然非常新淨。另外，屋苑於3月共錄得10宗成交，可見交投活躍。
原業主於2012年9月以約1,763萬元購入單位，持貨13年，是次轉手帳面獲利535萬元，單位期内升值約30%。
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