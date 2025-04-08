無懼股災！「黑色星期一」元朗單日連錄6宗成交 朗峰園兩房4球沽

昨日（7日）受到貿易戰影響，股市大幅下挫，但市場波動仍吸引物業買家趁機會尋寶。元朗區昨日單日連錄得6宗買賣成交，當中元朗洪水橋朗峰園一個兩房以約402萬元沽出，呎價約9,178元。原業主持貨6年帳蝕93萬元離場，單位貶值兩成。



美聯物業分行營業經理曹錦輝表示，該單位為朗峰園一個2座中層G室，實用面積438平方呎，兩房間隔。單位原本叫價430萬元放售，並獲用家垂青，議價後以約402萬元成交，折合呎價約9,178元。

原業主於2019年5月以495萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面虧損約93萬元，單位期内貶值約18%。

元朗區未受股市波動影響、交投暢旺

代理指，日前股市大跌3,000點，被市場稱為「黑色星期一」，但元朗區逆市於單日連錄6宗成交，交投表現不俗。另外，是次單位屬於市價成交。

洪水橋朗峰園。

尚柏再錄短炒、一房6個月買貴16萬

另外，元朗尚柏同日亦再錄短炒獲利成交。成交單位為中層E室，實用面積285平方呎，一房間隔，以283.8萬元沽出，折合呎價9,958元。

原業主於2024年10月以267.7萬元一手買入，持貨約6個月，帳面獲利約16.1萬元，期内升值約6%。