將軍澳峻瀅II山景兩房540萬沽　持貨十年貶值11%｜多圖

二手成交持續，市場再錄蝕讓個案。將軍澳峻瀅II一伙兩房單位，新近以540萬元沽出，呎價10,736元。原業主持貨10年，帳面蝕66萬元，單位貶值11%。



中原地產高級分行經理關偉豪表示，上述成交單位為峻瀅II 1座高層G室，實用面積503平方呎，屬兩房一廁間隔，單位座向東南方，享開揚翠綠山景。單位最新以540萬元成交，呎價10,736元。

據放盤相片可見，單位狀態良好，裝修新凈，並擁多個落地玻璃大窗，料屋內光線充足。

↓↓峻瀅II 1座高層G室↓↓

單位放租5年 期間租金共約96萬元

至於，原業主於2015年6月以606萬元購入單位，持貨近10年，是次沽出單位帳面需蝕讓66萬元離場，單位貶值11%。

但代理透露，單位放盤前一直作收租之用，租期約5年，月租約1.6萬元。