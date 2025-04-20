送澧手記 | 把握美國關稅戰時機　乘勢打造北都國際教育樞紐

隨著美國對多國發起「關稅戰」，當地政治局勢持續不穩，以致現時許多留學生甚至商界人士均對遠征美國避之則吉。近日坊間有很多聲音指，北京清華大學等中國、歐洲多地的教育團體亦有興趣來港交流，並於本地設立教學機構；另多個創科巨頭也有意與本地教育機構合辦課程，帶領香港教育有望達到世界一流水平。



香港現時擁有五間世界百強大學和多元化教育體系，絕對有條件成為國際教育樞紐。然而，據教資會2018至2022年數據，香港的非本地學生約96%來自內地及其他亞洲國家，僅有4%來自亞洲以外國家，反映本地仍需努力提升國際知名度。事實上，政府早在規劃北都時，已於數個新發展區預留大量土地作發展「大學城」之用，而香港應藉著美國政治不穩的時機，設立一套全面的教育戰略發展藍圖，並將北都打造成為國際教育樞紐，以吸引全球留學生。

為推動北都大學城及長遠創科產業發展，政府應考慮以下幾個建議，其中參考其他地的經驗，國際留學生對當地經濟的貢獻尤為顯著，當局可修訂簽證政策，放寬留學生在港工作限制，以加強國際留學生對本地經濟的貢獻。此外，政府可考慮與商界合作，包括（一）鼓勵私營機構為留學生設立獎學金機制及增加受惠名額，藉此吸引更多國際學生來港升學；（二）為相關畢業生提供實習機會或就業機會，既可鼓勵留學生將來畢業後留港發展，同時增強香港人才庫；及（三）鼓勵私營機構投資建設學生及人才公寓，通過可負擔的住宅租金，為他們提供舒適的居住和工作環境。

透過上述多項措施，相信能有效吸引國際留學生來港升學，並促使他們日後留港發展，為香港創科未來作出貢獻，從而推動本地創科經濟發展及國際競爭力。筆者期待不久將來，政府能提供更多元化的教育服務和配套設施，特別是制定相關政策以培育人才，並協調未來長遠創科產業發展，增強香港的國際化優勢及國際影響力。

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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