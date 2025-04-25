荃灣居屋王兩房500萬綠表價沽　呎價過萬　上手摸頂入市慘蝕兩成

樓市回落，部分高位買入的居屋單位亦難逃蝕讓。荃灣居屋尚翠苑一伙兩房單位最新以500萬元綠表價沽出，呎價約11,338元。原業主於2021年以當時屋苑破頂價入市，亦是當時新界區未補價居屋呎價新高；現沽貨帳面蝕讓約115萬元，單位4年間貶值近兩成。



美聯物業助理聯席董事姚偉明表示，該單位為高層8室，實用面積441平方呎，兩房間隔。原業主於綠表市場推出單位放售，最初叫價530萬元，放盤5個月後獲外區客垂青。新買家心儀屋苑樓齡較淺，最終經議價後減至500萬元未補地價沽出，累減30萬元，折合呎價約11,338元。

摸頂入市、4年帳蝕115萬

代理指，是次單位屬市價成交，近期屋苑同類單位造價由508萬至538萬元不等。

資料顯示，原業主於2021年6月以約615萬元綠表價向第一手業主購入單位，造價創當時屋苑新高，亦刷新當時新界區未補價居屋呎價紀錄，呎價則高達13,946元，貼近私樓水平。現持貨4年轉手，帳面蝕讓約115萬元，單位期内貶值約19%。