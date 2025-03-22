李兆基四叔「迷你魔法」舊樓變納米樓　樓價急插買家重傷｜燈神

在香港呢個寸金尺土的地方，住屋問題一直係大家關心的熱門話題。人稱「四叔」、恒基地產創辦人李兆基在星期一（17日）與世長辭，享年97歲。他一生可以話係見證香港經濟起飛，發跡史更同香港地產密不可分。



四叔可以話係香港「納米樓之王」，多年來致力收購舊樓發展，做事亦樣樣親力親為，在16年間擲近千億買入各區舊樓項目，再發展成新樓盤，而他的納米樓項目更係遍佈港九新界，擁有的納米樓單位亦係香港地產商之首。



四叔專收舊樓發展 香港納米樓佢最多

李兆基「四叔」靠發展地產起家，由當年與郭得勝、馮景禧組成新鴻基企業，再到後期自立門戶發展恒基地產都係同住屋有關。

一講到恒基地產就不得不提四叔最叻就係收購舊樓發展，由於呢類收購多數位於市區位置，加上地盤面積較小。最終有好多項目，都發展成實用面積不超過200平方呎住宅單位，即係我地成日聽到的納米樓。

燈神睇返坊間研究報告，由2010年至2019年，市場上由恒地獨資興建的納米單位就有約2,858個，是本港四⼤地產商之⾸。即使是⻑實、新世界及新地三間地產商，加埋都只有624個納米單位，不夠恒地獨資興建的四分之⼀。

恒地深水埗華都大廈納米樓 面積191呎開兩房 獨立廚廁

恒地早期納米樓可以追溯至1977年入伙、樓齡48年位於深水埗的華都大廈，該廈提供51伙，屬區內蚊型舊樓。

燈神睇返華都大廈的單位開則，以一伙高層D室為例，實用面積約191平方呎，竟然可以開則成兩房，仲可以有獨立廚房及廁所，一個三人家庭，人均活動空間不足64平方呎。其中頂層最細一伙更加只有177平方呎。燈神除了慨嘆四叔的「鬼斧神工」外，都真係想像唔到可以點住。

深水埗的華都大廈（圖中間大廈）。

華都大廈高層單侐實用面積約191平方呎，竟然可以開則成兩房。

華都大廈高層D室，實用面積約191平方呎，竟然可以開則成兩房。（代理圖片）

恒地納米樓遍佈港九新界

事實上，四叔對舊樓收購時樣樣親力親為。燈神聽專營舊樓收購、經常幫恒地進行舊樓收購的田生地產區永華形容，當年四叔收購舊樓時十分勤力，開會坐足幾個鐘。

睇返資料，恒地在2005年至2021年期間，更斥資近1,000億元買入由田生地產在各區收購的舊樓項目，再發展成新盤。

田生集團區永華。（田生集團網站圖片）

燈神再數返近年恒地新起的納米盤，都可以話係遍佈港九新界，例如是開放式戶佔98%的北角尚譽、大角咀舊樓收購重建項目利奧坊、粉嶺馬適路ONE INNOVALE。所以如果話四叔係「香港納米樓之王」都當之無愧。

樓價急跌3成 納米樓成蝕讓重災區

四叔鍾情納米樓其實都是情有可原，事關呢類納米樓銀碼細，年青人較易入場做業主，所以在數年前係備受買家追捧。不過呢類納米樓的抗跌力就差啲，香港近年樓市表現低迷，樓價較高位跌咗近3成，都令到高峰接火捧、買落納米樓的買家好多要損手離場，坊間部份納米樓，仲要帳面勁蝕4成至5成，嚴重跑輸大市。

睇返恒地大角咀舊樓收購重建項目利奧坊，由於項目有不少開則細單位，所以買家難逃損手命運。參考利奧坊第三期曦岸，2座中層L室的一伙實用面積197平方呎開放式戶，原業主在2021年以494.9萬元一手買入單位，持貨近三年後，在2024年以300萬元沽出，終帳面慘蝕194.9萬或貶值39%離場，該成交更創下屋苑二手新低。

做到「搵錢要成功，使錢要成功」 四叔捐地起青年宿舍

不過，四叔作為發展商未有「賺到盡」，仲不時為社會貢獻良多！例如四叔近年就有份捐地興建青年宿舍，更用有待重建的舊樓提供過渡性房屋。四叔過去接受外媒訪問時，寄語年輕人不必被一個物業困住夢想，與其擔心自己買不起樓，不如學懂理財以增加財富。

燈神睇返資料，四叔在2015年就捐出一幅約位於元朗、佔地6.6萬平方呎的土地予保良局興建名為「保良局李兆基青年綠洲」的青年宿舍，提供1,680個宿位予18至30歲符合條件的青年可以特廉租金入住，相關項目在去年亦已開幕。

最後，四叔作為發展商不但未有用盡手頭上的土地資源，反而捐出可發展土地，都可謂做得做「搵錢要成功，使錢要成功」。

「保良局李兆基青年綠洲」的青年宿舍。