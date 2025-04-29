藍灣半島兩房則王663萬沽、附百萬新裝　2016年貨罕見升值兩成

二手樓價反復，部分屋苑仍能維持一定承接力。小西灣藍灣半島一伙兩房單位最新以663萬元沽，呎價14,571元。原業主於2016年買入單位，帳面罕見獲利118萬元，大幅升值超過兩成，成功跑贏大市。



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，該單位為7座中層G室，實用面積455平方呎，兩房間隔，眺望山景。原業主於去年5月開始放盤求售，最初叫價為768萬元，其後於去年10月主動減價至738萬元。

新買家則為外區客，心儀單位於中層屬兩房則王，外望開揚山景，日間有充足採光度，加上單位附有裝修，方便隨時入住；最終議價以663萬元成交，折合呎價14,571元。

單位內櫳有裝修。（代理提供）

3年前斥百萬翻新、9年升值兩成

代理指，單位附有品味裝潢，原業主於3年前斥資接近100萬元重新將單位翻新。由於單位有全新裝修及屬則王單位，單位造價亦符合市價。

原業主於2016年5月以545萬元購入單位，持貨9年，現帳面獲利118萬元，單位期内升值約22%，造價跑贏大市。