西貢傲瓏三房1138萬沽 業主荷包輸近7球 代理指市況差惟有硬食
撰文：李煥好
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低密度豪宅仍頻錄蝕讓。明星屋苑西貢清水灣傲瀧一伙三房套單位，業主叫價1,200萬元，終減價5.2%，最新以1,138萬元成交，呎價12,744元。業主持貨7年，帳面慘蝕685萬元，樓價蒸發近乎三分一。
世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交單位為傲瀧第19座地下戶，實用面積893平方呎，屬三房套兩廳間隔，連199平方呎花園。據悉，單位放盤1,200萬元，累減62萬至1,138萬元成交，減幅達5.2%，呎價12,744元，屬市價水平。
持貨7年貶值38% 代理：市況差惟有硬食
另外，原業主於2018年6月以1,823萬元購入上址，持貨近7年至今沽售，帳面勁蝕685萬元，單位期內跌價約38%。
翻查成交資料，傲瓏年初至今共錄10宗二手成交，當作全數均需蝕讓，蝕幅26%至49%。代理續指，近期市況較差，業主選擇現階段放售單位，惟有「硬食」樓市期間跌勢。
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