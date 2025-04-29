將軍澳公屋「車位價」　翠林邨兩房178萬沽　平過同區私樓車位

樓市持續整固，有綠表客趁低吸納加快入市。將軍澳翠林邨一伙兩房單位最新以178萬元未補地價成交，呎價3,633元，造價較同區新私樓的車位更低。原業主早於2006年買入單位，持貨19年帳面獲利155.8萬元或逾7倍。



世紀21物業分行經理魏仕良表示，該單位為翠林邨彩林樓高層12室，實用面積490平方呎，兩房單位，望山景。原業主最初於去年11月放盤叫價220萬元，最新減至178萬元未補地價成交，累減42萬元或19%，折合呎價為3,633元。

造價平過康城私樓車位

代理指，是次單位成交等同「車位價」。資料顯示，日出康城Malibu於今月共錄得7宗車位成交，造價由220萬至243萬元不等，即是次單位較同區新私樓的車位低出19%至27%。

原業主於2006年11月以約22.2萬元未補地價購入物業至今，持貨19年帳面獲利155.8萬元，單位期間升值逾7倍。