四球以下細價樓被吸納 粉嶺新盤一房360萬速沽 3年蝕兩成
撰文：李明珠
出版：更新：
今年2月份財政預算案將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，近期細價物業快速被市場吸納。粉嶺新盤ONE INNOVALE一伙一房單位最新以360萬元沽出，呎價約11,613元。原業主於2022年一手購入單位，持貨3年帳面蝕讓91萬元離場，單位貶值兩成。
美聯物業分行區域經理吳偉文表示，該單位為One Innovale為B座中層18室，實用面積約310平方呎，屬一房間隔。據悉，原業主早前叫價370萬元放盤，迅速獲用家垂青，雙方經議價後以360萬元成交，折合呎價約11,613元。
買入三年帳蝕兩成
資料顯示，屋苑上月錄得約4宗二手成交，平均成交呎價為12,396元。即是次單位呎價，較近期市價略低6%。
原業主於2022年以約451萬元一手購入單位，持貨3年轉售，帳面蝕讓約91萬元，單位期内貶值20%。
上車客出動尋寶 275萬買屯門豐連開放式 業主6年勁蝕三成半私樓指數連跌四個月 利嘉閣陳海潮：缺乏好消息、料次季難扭跌勢買樓一波三折！廿四孝爺爺愛孫心切 651萬購葵涌廣場三房贈乖孫差估署：3月樓價指數報284.2點 連跌4個月、首季累跌1.7%Ken Sir呂宇健再入市! 298萬買荃灣中心一房 料租金回報逾4.8厘平過私樓車位！屯門山景邨兩房銀主盤120萬沽 呎價3000元有找