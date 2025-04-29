四球以下細價樓被吸納　粉嶺新盤一房360萬速沽　3年蝕兩成

今年2月份財政預算案將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，近期細價物業快速被市場吸納。粉嶺新盤ONE INNOVALE一伙一房單位最新以360萬元沽出，呎價約11,613元。原業主於2022年一手購入單位，持貨3年帳面蝕讓91萬元離場，單位貶值兩成。



美聯物業分行區域經理吳偉文表示，該單位為One Innovale為B座中層18室，實用面積約310平方呎，屬一房間隔。據悉，原業主早前叫價370萬元放盤，迅速獲用家垂青，雙方經議價後以360萬元成交，折合呎價約11,613元。

買入三年帳蝕兩成

資料顯示，屋苑上月錄得約4宗二手成交，平均成交呎價為12,396元。即是次單位呎價，較近期市價略低6%。

原業主於2022年以約451萬元一手購入單位，持貨3年轉售，帳面蝕讓約91萬元，單位期内貶值20%。