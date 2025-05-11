買家怕被截胡　屯門豐景園兩房放盤半日352萬沽　呎價九千有找

二手市場成交持續，有單位放盤半日即閃電成交。屯門豐景園一伙兩房單位剛完成交吉手續，即吸引多位買家預約睇樓。最終在放盤僅數小時內，獲區內自住客以352萬元「即睇即買」，呎價8,957元。長情業主持貨28年，樓價升值五成半。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為豐景園3座中層6室，實用面積393平方呎，屬兩房一廳間隔。業主剛收回單位，旋即吸引多枱客人睇樓，放匙僅數小時便火速獲區內客以352萬元承接，呎價8,957元。

成交單位為豐景園3座中層6室，實用面積393平方呎，屬兩房一廳間隔。（資料圖片）

閃電入市避免截胡 較同類單位貴約4.8%

代理透露，買家早前洽購心儀物業，但被其他買家截胡。此次為免再被捷足先登，現不再猶豫，睇樓後便拍板購入單位。買家主要心儀單位性價比高，加上自身原本居於同區，毋需重新適應環境，遂決定「即睇即買」，購入上址作自住之用。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為3座中層6室，面積間隔相同，於今年3月中以336萬元成交，呎價約8,550元。即上述單位最新成交價較同類單位高約4.8%。

持貨28年 樓價升值五成半

翻查資料，原業主於1997年以約226.8萬元購入單位，持貨28年，現轉手帳面獲利約高達125.2萬元，單位升值約55.2%。