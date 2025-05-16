超級豪宅大蝕三成！渣甸山皇第複式戶1.25億沽　內地客狂輸8000萬

渣甸山超級豪宅皇第錄得首宗二手成交個案，一伙中層複式單位，以1.25億元沽出，較五年前帳面貶值29%。若連同買入的辣招稅及其他雜費，實蝕金額接近8,000萬元。



上述單位為皇第8樓A室複式戶，實用面積2,846平方呎，屬複式單位，在5月中以1.25億元沽出，成交呎價約43,921元，新買家的名字為國語拼音，料為內地人。

2020年買入價逾1.76億、呎價6.2萬

至於原業主姓鐘，英文名字同為國語拼音，料為內地人。原業主於2020年1月份以逾1.7645億元買入該單位，當時成交呎價高達62,000元。

業主為內地客買入時繳辣招稅15%

上述複式單位是次轉售大幅貶值29%，樓價蒸發約5,145.2萬元。若加上買入時的15%辣招稅2,646.78萬元，以及最新賣出時的佣金開支125萬元，實際金額更高達7,911.98萬元。

渣甸山皇第外望景觀。（黃舒慧攝）

皇第由資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，屬於超級豪宅，在2024年12月，發展商為最後一伙21樓至23樓連裝修特色單位進行「全球招租」，意向月租約280萬元，呎租約400元。該特色戶為三複式單位，為東半山最大之頂層單位，實用面積6,867平方呎，裝修連全屋名牌傢具合耗資逾7,000萬元。