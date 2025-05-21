將軍澳藍塘傲洋房4750萬蝕沽　全屋精裝曾為示範單位　終慘蝕8球

關稅戰緩和，市況氣氛趨穩定，部分半新盤特色單位錄大額成交。將軍澳藍塘傲一伙獨立洋房最新以4,750萬元連車位成交，呎價21,300元。原業主於6年前一手買入單位，帳面慘蝕約850萬元離場，單位貶值一成半。



美聯物業高級分區營業經理林浩德表示，該單位為藍塘傲單號洋房，樓高4層，實用面積約2,230平方呎，屬三房三套連工人房間隔，附連524平方呎私人花園，以及673平方呎天台。

單位於5個月前叫價5,000萬元放盤，近日獲外區客洽詢，睇樓一次後即果斷議價入市，最終以4,750萬元連車位承接，折合呎價約21,300元。

↓↓藍塘傲單號洋房↓↓

藍塘傲單號洋房，樓高4層，實用面積約2,230平方呎，附設私人花園524平方呎。

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配備全屋傢俬、曾為發展商示範單位

代理指，單位配備全屋傢俬及精緻裝修，更曾是發展商推盤時的裝修示範單位，因此成功吸引買家，是次成交符合市價。圖片可見，單位的内裝仍然保養得宜，家俬的配搭品味。

原業主於2019年5月以5,600萬元連車位購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面大幅蝕讓約850萬元，單位期内貶值15%。