粉嶺名都兩房426萬沽 精明業主去年低水入市、不足一年勁賺77萬
撰文：李明珠
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細價樓需求持續上升，有持貨不足一年的業主，帳面賺逾2成。粉嶺名都一伙兩房單位最新以426.8萬元沽出，呎價10,697元。原業主於去年低價買入單位，持貨不足一年帳賺76.8萬離場，單位急速升值超過兩成。
美聯物業聯席區域經理葉容生表示，該單位為名都5座低層F室，實用面積約399平方呎，兩房間隔。據悉，原業主於去年買入後原打算用作自住，近期見市況轉好，單位有利潤空間，於是叫價438萬元放盤。最終獲區内用家議價以426.8萬元承接，折合呎價10,697元。
↓↓名都5座低層F室↓↓
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買入不足一年即賺超過2成
代理指，是次單位成交符合市價，屋苑近期同類單位成交價由370萬至445萬元不等。
原業主於2024年8月以350萬元買入單位，屬當時較低市價的水平，持貨至今不足一年，轉手帳面獲利76.8萬元，單位升值約22%。
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