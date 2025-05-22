屯門滿名山兩房535萬蝕沽　兩組客出價搶貴5萬　上手5年帳輸兩成

二手市場以蝕讓為主，屯門滿名山有兩房最新以535萬元蝕沽。據悉，單位放盤3個月吸引兩組客人先後出價，最終搶貴5萬元。不過是次轉手，原業主持貨5年仍帳蝕158.8萬元或貶值22.9%離場。



美聯物業分行首席高級營業經理鍾百圖表示，是次成交為屯門滿名山滿庭8座中層D室，實用面積約603平方呎，屬兩房間隔，座向東，外望山景。單位最初以530萬元叫價放盤，放盤3個月吸引兩組客人先後出價。

屯門滿名山。

兩組客人先後出價 單位終搶貴5萬

單位最終搶貴5萬元至535萬元成交，較市價高約1.2%。據知，新買家因心儀單位鄰近哈羅國際學校，故睇樓2次後決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為545萬元，而恒生估價則為526萬元，即最新成交價在估價內成交低。

五年貶值22.9%

資料顯示，原業主於2020年以約693.8萬元購入上述單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓約158.8萬元，單位期內貶值22.9%。