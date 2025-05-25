灣仔舊樓遺產貨330萬平沽 子女低市價急放分錢 造價重回11年前
撰文：李明珠
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息口持續下調，刺激買家加快入市。灣仔澳洲大廈一伙兩房遺產單位，以330萬元低價沽出，呎價8,505元，造價重回11年前水平。原業主6年前買入單位，帳面獲利50萬元，單位升值約18%。
中原地產副分區營業經理周世康表示，該單位為澳洲大廈中層A室，實用面積388平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位於上月叫價345萬元放盤，日前成功獲新買家洽購。新買家為用家，認為單位雖然樓齡較大，但勝在位置便利。加上最近拆息下跌，令供樓負擔減少，隨即把握時機入市。最終議價以330萬元成交，呎價8,505元。
↓↓澳洲大廈中層A室↓↓
子女繼承單位後、低市價1成出售
代理指，單位屬遺產貨，原業主離世後來單位由子女繼承，最終子女們決定以低市價儘快出售並平分利潤。而是次單位造價除了低市價1成外，更重回大廈11年前的水平。
原業主於2019年8月以280萬元購入單位，持貨近6年，是次沽貨帳面升值50萬元，升幅約17.9%。
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