睇樓10次遇真愛！買家零議價350萬購屯門邁亞美海灣　14年飆逾倍

拆息下調，有買家趁機入市購「心頭好」。屯門邁亞美海灣一伙兩房單位，近日獲區內客垂青。該買家前後睇約10個樓盤，終「一見傾心」上述單位，零議價以350萬元購入，呎價8,794元。原業主持貨14年，單位升值逾倍。



祥益地產區域董事邱家邦表示，上述所錄成交單位為邁亞美海灣3座中層H室，實用面積398平方呎，屬兩房一廳間隔，日前獲區內客垂青。

上述所錄成交單位為邁亞美海灣3座中層H室，實用面積398平方呎，屬兩房一廳間隔。（王譯揚攝）

睇約10個樓盤 零議價購心頭好

據悉，該買家有明確目標，前後睇了約10個樓盤，遇到上述單位便一看即愛上，主要心儀單位價格符合預算，及客廳和房間均擁開揚景觀。買家為奪「心頭好」，在零議價的情況下，斥以350萬元購入單位作自住之用，呎價為8,794元。

業主持貨14年 帳賺178萬走

另據網上銀行對該物業的估價，恒生估價為336萬元，較成交價平約4%；而中銀估價為359萬元，反較成交價貴約2.6%。

翻查資料，原業主早於2011年以約172萬購入單位，持貨14年，現轉手帳面獲利約高達178萬元，單位期內升值逾倍。