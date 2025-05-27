多次求售終甩手！西貢小坑口村雙號村屋1120萬沽　11年帳蝕四成

拆息下跌吸引買家入市，有業主趁機劈價去貨。西貢小坑口村新近錄得雙號村屋全幢成交，該物業叫價1,380萬元，終大劈約兩成至1,120萬元沽出，建築面積呎價5,333元，低市價10%。原業主持貨11年，樓價蒸發四成。



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢小坑口村雙號村屋全幢，建築面積2,100平方呎，屬四房一套兩廳間隔，連天台約700平方呎。代理透露，物業原叫價1,380萬元，因地理位置及交通原因，一直未能易手。業主曾尋求拍賣行拍賣物業，亦未能如願。單位最終累減260萬元，減幅18.8%，以1,120萬元成交，建築呎價5,333元，低市價10%。

持貨11年 樓價蒸發四成

據了解，原業主於2014年8月購入上址，當時作價1,860萬元，持貨11年至今沽售，帳面虧蝕740萬元離場，單位期內跌40%。